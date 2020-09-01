В Луганске отключили воду в центре и в Камброде. Без воды тубдиспансер и детская инфекционная больница



Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с ремонтными работами на улицах Оборонная, Советская и Рабочая 11 сентября с 10:00 ориентировочно до 17:00 прекращена подача воды на улицы Оборонная (частично), Челюскинцев, Шелкового, Матросова, Даля, Крупской, Линия ЖД, Карла Либкнехта, кварталы Еременко и Алексеева, городок Пархоменко, а также в школы № 17, 26, детский сад № 34, детский противотуберкулезный диспансер и детскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства. Удобный город - Сегодня, 11:48 316 «Лугансквода» к вечеру возобновит водоснабжение центральной части и Каменнобродского района Луганска, приостановленное из-за ремонта.Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«В связи с ремонтными работами на улицах Оборонная, Советская и Рабочая 11 сентября с 10:00 ориентировочно до 17:00 прекращена подача воды на улицы Оборонная (частично), Челюскинцев, Шелкового, Матросова, Даля, Крупской, Линия ЖД, Карла Либкнехта, кварталы Еременко и Алексеева, городок Пархоменко, а также в школы № 17, 26, детский сад № 34, детский противотуберкулезный диспансер и детскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении.Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства. Удобный город - Сегодня, 11:48 316

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