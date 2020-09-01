В Луганске открыли бюст Валерия Болотова
В Луганске открыли бюст Валерия Болотова, который установили на площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске. Об этом пишет ЛИЦ.
Автор бюста — известный скульптор, народный художник ЛНР Александр Редькин.
Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.
В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.
С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР — с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.
Политика - Сегодня, 14:15 38
Автор бюста — известный скульптор, народный художник ЛНР Александр Редькин.
Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.
В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.
С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР — с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.
Политика - Сегодня, 14:15 38
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