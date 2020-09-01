Лаборатория на КПВВ «Станица Луганская» вошла в пятерку лидеров по количеству сделанных ПЦР-тестов на COVID-19



Так, по словам главврача центра Григория Цапко, с 31 августа по 6 сентября в Украине сделано больше 150 тысяч лабораторных исследований на COVID-19. Более 30 тысяч тестов выполнено частными лабораториями — 20% от общего количества проведенный исследований.

В тройку лидеров входят лаборатории из Киева. Четвертое место по количеству выполненных исследований занимает Клинико-диагностический центр «Фармбиотест» из Рубежного, выполнивший за первую неделю сентября более трех тысяч ПЦР-исследований.

Также «Фармбиотест» является лидером в Украине по количеству данных, внесенных в онлайн-платформу приложения «Действуй дома». Этот факт подтвердили представители Центра общественного здоровья Украины. По оценке специалистов Центра, качество предоставления данных «Фармбиотестом» «находится на высоком уровне».

«Нас радует высокая оценка работы «Фармбиотеста» со стороны наших коллег, которые по сути являются основными организаторами противодействия распространению коронавируса в Украине. Но главное для нас — положительная оценка со стороны наших клиентов, особенно если это — жители временно оккупированных территорий Луганщины и Донетчины. Мы делаем все, чтобы сделать условия обслуживания наших клиентов максимально комфортным. В частности, в начале сентября на КПВВ «Станица Луганская» мы установили дополнительный мобильный пункт, чтобы ускорить прохождение процедуры забора биоматериала и устранить очереди. Теперь наша цель — сократить время выполнения исследования с 48 до 24 часов. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем реализовать эти планы», — заявил Цапко.

По информации источника, стоимость ПЦР-тестов в лабораториях Украины отличается. Так, стоимость исследования в МЛ «Дела» (Киев) — 1,8 тысячи гривен, (2,5 тысячи при срочном исполнении), «Омега Киев» — 1,4 тысячи гривен, «Фармбиотест» выполняет анализ за 1,2 тысячи гривен (выполнение за 48 часов). Новости Региона - Сегодня, 14:00 71 Клинико-диагностический центр из Рубежного «Фармбиотест» занял четвертое место в пятерке лидеров по количеству сделанных ПЦР-исследований на COVID-19 по всей стране за первую неделю сентября, пишет Зміст.Так, по словам главврача центра Григория Цапко, с 31 августа по 6 сентября в Украине сделано больше 150 тысяч лабораторных исследований на COVID-19. Более 30 тысяч тестов выполнено частными лабораториями — 20% от общего количества проведенный исследований.В тройку лидеров входят лаборатории из Киева. Четвертое место по количеству выполненных исследований занимает Клинико-диагностический центр «Фармбиотест» из Рубежного, выполнивший за первую неделю сентября более трех тысяч ПЦР-исследований.Также «Фармбиотест» является лидером в Украине по количеству данных, внесенных в онлайн-платформу приложения «Действуй дома». Этот факт подтвердили представители Центра общественного здоровья Украины. По оценке специалистов Центра, качество предоставления данных «Фармбиотестом» «находится на высоком уровне».«Нас радует высокая оценка работы «Фармбиотеста» со стороны наших коллег, которые по сути являются основными организаторами противодействия распространению коронавируса в Украине. Но главное для нас — положительная оценка со стороны наших клиентов, особенно если это — жители временно оккупированных территорий Луганщины и Донетчины. Мы делаем все, чтобы сделать условия обслуживания наших клиентов максимально комфортным. В частности, в начале сентября на КПВВ «Станица Луганская» мы установили дополнительный мобильный пункт, чтобы ускорить прохождение процедуры забора биоматериала и устранить очереди. Теперь наша цель — сократить время выполнения исследования с 48 до 24 часов. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем реализовать эти планы», — заявил Цапко.По информации источника, стоимость ПЦР-тестов в лабораториях Украины отличается. Так, стоимость исследования в МЛ «Дела» (Киев) — 1,8 тысячи гривен, (2,5 тысячи при срочном исполнении), «Омега Киев» — 1,4 тысячи гривен, «Фармбиотест» выполняет анализ за 1,2 тысячи гривен (выполнение за 48 часов). Новости Региона - Сегодня, 14:00 71

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