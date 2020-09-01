Разрешение на пересечение КПВВ луганчане будут получать через электронный кабинет
Единая база электронных услуг для жителей Луганска и Донецка должна будет предусматривать подачу заявления на получение разрешения для пересечения линии соприкосновения.
Об этом заявил замглавы Минреинтеграции по вопросам цифрового развития Снавер Сейтхалилев.
«У нас есть в планах интеграции получение этого разрешения, чтобы перевести это все в одну систему. То есть, когда человек собирается пересекать линию соприкосновения, у него должны быть все разрешения в одном месте. Это разрешение необходимо и наше задание упростить и улучшить спрос пользователя», — сказал он «Новостям Донбасса«.
На сегодня для пересечения КПВВ на Донбассе необходимо иметь электронное разрешение от Службы безопасности Украины.
Минреинтграции совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием электронного кабинета для ВПЛ с возможностью оформления услуг в электронном виде, таких как взятие на учет ВПЛ, формирование очереди на жилье, информации о льготах и тд.
Согласно плану приоритетных действий на 2020 год, утвержденному Кабинетом министров, электронный кабинет должен быть создан до декабря.
Минреинтеграции также планирует создать сервисные зоны на КПВВ, которые планируется обустроить цифровой инфраструктурой, в частности подключить wi-fi, улучшить покрытия 3G/4G, установить систему контроля и видеонаблюдения.
Для жителей неподконтрольных территорий хотят внедрить возможность проходить смарт-идентификацию онлайн и получать электронную подпись на КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 08:00 2963
Об этом заявил замглавы Минреинтеграции по вопросам цифрового развития Снавер Сейтхалилев.
«У нас есть в планах интеграции получение этого разрешения, чтобы перевести это все в одну систему. То есть, когда человек собирается пересекать линию соприкосновения, у него должны быть все разрешения в одном месте. Это разрешение необходимо и наше задание упростить и улучшить спрос пользователя», — сказал он «Новостям Донбасса«.
На сегодня для пересечения КПВВ на Донбассе необходимо иметь электронное разрешение от Службы безопасности Украины.
Минреинтграции совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием электронного кабинета для ВПЛ с возможностью оформления услуг в электронном виде, таких как взятие на учет ВПЛ, формирование очереди на жилье, информации о льготах и тд.
Согласно плану приоритетных действий на 2020 год, утвержденному Кабинетом министров, электронный кабинет должен быть создан до декабря.
Минреинтеграции также планирует создать сервисные зоны на КПВВ, которые планируется обустроить цифровой инфраструктурой, в частности подключить wi-fi, улучшить покрытия 3G/4G, установить систему контроля и видеонаблюдения.
Для жителей неподконтрольных территорий хотят внедрить возможность проходить смарт-идентификацию онлайн и получать электронную подпись на КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 08:00 2963
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