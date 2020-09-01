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На Луганщине ожидаются сильные заморозки. Объявлен желтый уровень опасности

robot Сегодня, 16:1524Новости
На Луганщине ожидаются сильные заморозки. Объявлен желтый уровень опасности
На территории Луганской области ночью и утром 12 и 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.

Так, ночью и утром 12 и 13 сентября местами по Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы — от 0 до 3 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Новости Региона - Сегодня, 16:00 100

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