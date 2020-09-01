На Луганщине ожидаются сильные заморозки. Объявлен желтый уровень опасности
На территории Луганской области ночью и утром 12 и 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы.
Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 12 и 13 сентября местами по Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы — от 0 до 3 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Новости Региона - Сегодня, 16:00 100
Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 12 и 13 сентября местами по Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы — от 0 до 3 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Новости Региона - Сегодня, 16:00 100
Метки: {keywords}