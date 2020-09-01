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Адвокат: против Порошенко возбудили ещё 15 дел

Sergey Сегодня, 16:4524Новости
Адвокат: против Порошенко возбудили ещё 15 дел
Фото: Reuters
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма.
Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает RT.
«Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, дела возбуждены по разным статьям Уголовного кодекса, в том числе «посягательство на территориальную целостность», «захват государственной власти», «госизмена», «присвоение чужой собственности», «финансирование терроризма» и другие.

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