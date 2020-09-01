Медики Республики выкладываются на полную ради благополучия населения – общественник

Медицинские работники Республики выкладываются на полную ради благополучия населения. Об этом заявила координатор проекта "Забота о ветеранах" общественного движения "Мир Луганщине", член Общественной палаты ЛНР Галина Григорова.

"Я с уверенностью могу отметить, что наши медики – это настоящие профессионалы, которым не страшно вверять свою жизнь, здоровье. Они каждый день спасают нас, дают советы и лечение. Ради благополучия граждан ЛНР каждый медик выкладывается на полную", - сказала она.

Общественница поблагодарила медицинских работников за их работу и, в частности, за борьбу с коронавирусом.

"Медицина требует решительности, самоотверженности и точности. Каждый медицинский работник должен отдавать себе отчет в своих шагах, ведь дело касается людских жизней, а это очень важно и ответственно", - добавила Григорова.

11 сентября — Луганск