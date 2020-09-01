ЛНР своевременной реорганизацией углепрома добилась значимых для Республики целей – МП

ЛНР своевременной реорганизацией угольной промышленности добилась значимых для Республики целей. Об этом заявил депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Вадим Слободенюк.

"Своевременной реорганизацией угольной промышленности, формированием государственного (унитарного) предприятия "(Республиканская топливная компания) Востокуголь" мы добиваемся больших и значимых для Республики целей", - сказал он.

Слободенюк отметил, что процесс реорганизации уже дал положительные результаты – повышение зарплат, своевременные выплаты, наращивание производственной мощи.

"Для коллектива профессионалов улучшаются условия работы, государство контролирует закупки, качество добываемого угля, экспорт. У меня есть уверенность в дальнейшем прогрессе – шахты не будут простаивать, горянки будут трудоустроены, экономика будет развиваться", - резюмировал депутат МП.

Напомним, шахтеры "Востокугля" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля.

"Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

11 сентября — Луганск