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Прокуратура за неделю способствовала выплате почти 9 млн руб. долга по зарплате и налогам

root Сегодня, 17:0023Новости
Прокуратура за неделю способствовала выплате почти 9 млн руб. долга по зарплате и налогам
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 4 по 10 сентября были выплачены задолженности по зарплатам и налогам почти на 9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму около 7,5 млн руб. и почти 1,3 млн руб. по уплате единого социального взноса", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
11 сентября — Луганск

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