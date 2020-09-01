Прокуратура за неделю способствовала выплате почти 9 млн руб. долга по зарплате и налогам

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 4 по 10 сентября были выплачены задолженности по зарплатам и налогам почти на 9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму около 7,5 млн руб. и почти 1,3 млн руб. по уплате единого социального взноса", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

11 сентября — Луганск