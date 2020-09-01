В Крыму призвали возбудить дела против организаторов водной блокады

Фото: РИА НовостиГлава Крыма Сергей Аксёнов заявил о необходимости возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады полуострова.Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает RT.Аксёнов заявил, что украинская сторона совершила преступление, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более 2 млн жителей Крыма получали свыше 80% пресной воды.По мнению Аксёнова, действия Киева можно расценивать как «экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу».Также он добавил, что это является грубейшим нарушением основополагающих прав человека.«Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдёт», — заявил он.Ранее в МИД России заявили, что намеренная водная блокада Крыма со стороны Киева может квалифицироваться как нарушение Украиной обязательств, закреплённых в международных соглашениях.В администрации Симферополя сообщили, что питьевую воду для жителей города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.