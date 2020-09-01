Зеленский по телефону с председателем СММ ОБСЕ координировал усилия по мирному урегулированию на Донбассе





Они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках нормандского формата. Зеленский обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов украинских позиций 6 и 10 сентября, отмечено в сообщении.



«Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. — ГОРДОН) и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований понесла потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен.



Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира на Донбассе.



«Он отметил, что шаги, которые сделал украинский президент и народ в направлении достижения мира, — очень мужественные. Также отметил, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ — организация беспристрастная, но не безразличная», — сообщили в ОПУ.

Новости в Мире - Сегодня, 17:05 72 Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября провел телефонный разговор с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента.Они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках нормандского формата. Зеленский обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов украинских позиций 6 и 10 сентября, отмечено в сообщении.«Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. — ГОРДОН) и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными», — отметил Зеленский.Он подчеркнул, что Украина 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований понесла потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен.Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира на Донбассе.«Он отметил, что шаги, которые сделал украинский президент и народ в направлении достижения мира, — очень мужественные. Также отметил, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ — организация беспристрастная, но не безразличная», — сообщили в ОПУ.Новости в Мире - Сегодня, 17:05 72

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