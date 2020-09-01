Тарифы на тепло и горячую воду в Донецке поднимут на 28%



Для населения тариф составит 681,10 руб./Гкал, для бюджетных организаций и прочих потребителей - 2 911,80 руб./Гкал.

Как заявил Алипов, тарифы увеличатся в четырех городах: в Донецке на 28%, в Горловке — на 17,8%, в Макеевке — на 5,1%, в пгт Новый Свет — на 72%. В остальных городах все останется без изменений.

«Размер «коммунальной квитанции» в указанных городах увеличится от 80 до 260 руб. из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%. Учитывая планируемое повышение с января 2021 года пенсий и заработных плат доля «коммунальной квитанции» в составе доходов семей в среднем останется на уровне 6-9%. При этом тарифы на тепловую энергию для населения в ДНР останутся в 6 раз ниже, чем на Украине», — отметил руководитель службы по тарифам. Новости Донецка - Сегодня, 16:45 87 С 1 октября 2020 года в Донецке будут установлены единые тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение. Об этом заявил руководитель местной службы по тарифам Александр Алипов.Для населения тариф составит 681,10 руб./Гкал, для бюджетных организаций и прочих потребителей - 2 911,80 руб./Гкал.Как заявил Алипов, тарифы увеличатся в четырех городах: в Донецке на 28%, в Горловке — на 17,8%, в Макеевке — на 5,1%, в пгт Новый Свет — на 72%. В остальных городах все останется без изменений.«Размер «коммунальной квитанции» в указанных городах увеличится от 80 до 260 руб. из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%. Учитывая планируемое повышение с января 2021 года пенсий и заработных плат доля «коммунальной квитанции» в составе доходов семей в среднем останется на уровне 6-9%. При этом тарифы на тепловую энергию для населения в ДНР останутся в 6 раз ниже, чем на Украине», — отметил руководитель службы по тарифам. Новости Донецка - Сегодня, 16:45 87

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