Представители властей Республики поздравили луганчан с предстоящим юбилеем города (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители властей ЛНР на торжественном мероприятии поздравили жителей Луганска с наступающей 225-й годовщиной со дня образования города. Об этом из столичного Дворца культуры имени Ленина, где проходили торжества, передает корреспондент ЛИЦ."Неповторимая атмосфера города вобрала в себя славные трудовые и лучшие культурные традиции Донбасса, сделав Луганск местом с особенной, неповторимой энергетикой. Златоглавые храмы, полюбившиеся горожанам площади и скверы, районы с уникальной историей и архитектурой – все это неотъемлемые особенности нашего города, который навсегда в сердце наших горожан. Сегодня Луганск не просто преображается, он стремительно движется по пути улучшения и обновления, а мужество и стойкость его жителей подтверждает почетное звание города-героя. Дорогие луганчане, в этот праздничный день сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого хорошего, а городу – мира и процветания!" – зачитала приветственный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника его советник Марина Филиппова.За плодотворный и добросовестный труд, активную гражданскую позицию, значительные достижения в профессиональной деятельности, весомый личный вклад в социальное, культурное и экономическое развитие ЛНР, а также по случаю 225-й годовщины со дня основания Луганска она вручила почетный знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики" скульптору, члену Союза художников ЛНР Александру Редькину.Кроме того, ряд отличившихся горожан получили благодарности главы Республики."Можно много говорить о нашем городе, о том, что это город и трудовой, и романтический. Но я все собрала в два емких слова: родной и любимый. И я желаю всем луганчанам, чтобы каждый рассвет нового дня дарил им мир и пение птиц. Процветания тебе, родной Луганск!" – сказала заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская и вручила благодарность врачу-инфекционисту городской многопрофильной больницы № 15 Анне Маховой.От имени Народного Совета ЛНР собравшихся приветствовал первый заместитель председателя парламента Дмитрий Хорошилов."У города Луганска богатое героическое прошлое и, я уверен, не менее героическое и светлое будущее. Желаю городу и всем луганчанам процветания, мира, добра и всего самого наилучшего. С праздником!" – сказал он и вручил ряду горожан благодарности Народного Совета ЛНР.Поздравить жителей столицы ЛНР приехали гости из Москвы, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики."Эта юбилейная дата наполняет наши сердца гордостью за нашу малую родину и благодарностью судьбе, подарившей нам возможность жить, взрослеть, проходить личностное становление и переживать важные исторические события именно в этом, неповторимом для нас уголке земли", – обратился к участникам торжественного мероприятия глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Он вручил почетный знак администрации города "За заслуги перед Луганском" III степени депутату Народного Совета ЛНР, президенту мотоклуба "Ночные Волки. Отделение Донбасс" Виталию Кишкинову и коллективу луганской средней общеобразовательной школы № 20 имени Андрея Демехина в лице ее директора Ирины Приходько.Кроме того, более 20 отличившихся горожан получили грамоты и благодарности администрации Луганска.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.11 сентября — Луганск