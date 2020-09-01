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Стало известно имя луганчанина умершего сегодня от COVID. Это, ранее заболевший работник гостелевидения

verter Сегодня, 19:3025Новости
Стало известно имя луганчанина умершего сегодня от COVID. Это, ранее заболевший работник гостелевидения

За прошедшие сутки в Луганске сообщали об одном умершем от COVID-19.

Telegram-канал «Луганский инсайд» писал 8 сентября, что после обнаружения коронавируса у Грищука, еще троих сотрудников телерадиовещателя госпитализировали с высокой температурой. У одного из них уже подтвердили COVID-19.

По данным Telegram-канала, больше половины сотрудников были отправлены в оплачиваемый отпуск на неделю, им велели соблюдать режим самоизоляции.
В струкутуру «ГТРК ЛНР» входит телеканал «Луганск 24″ и четыре радиостанции:"Победа», «Свое радио», «Радио Республика», «Радио Вести плюс».

Эти вещатели о смерти своего сотрудника и карантинных мероприятиях в офисе «ГТРК ЛНР» не сообщили. При этом «Радио Вести плюс», судя по его публикациям во «ВКонтакте», в последние дни не приглашает гостей в студию, а включает их в эфир по телефону.
Коллектив журналисты соболезнует родным, близким и коллегам В.Грищука в связи с безвременной утратой. Красота и здоровье - Сегодня, 19:15 65

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