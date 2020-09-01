Губернатор Луганщины подтвердил сроки открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом

Подготовка к открытию контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье, в частности, определение перспективных участков разведения войск, стала главной темой встречи луганского губернатора Сергея Гайдая с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛугОГА.Сергей Гайдай акцентировал, что после разведения сил и средств, которое состоялось в Станице Луганской и Золотом, там не фиксируется активные обстрелы.«Открытие в области новых КПВВ станет гарантией безопасности на определенном участке линии разграничения. Мы готовы выполнить свои обязательства по открытию новых КПВВ в конце октября — начале ноября», — отметил Сергей Гайдай.Он сообщил о некоторых подготовительных инфраструктурных проектах на территории будущих пунктов пропуска.Отвечая на вопрос Марка Этерингтона по предосторожностям во время открытия новых КПВВ, Сергей Гайдай сказал: «Единственное мое желание — это мир, мы сделаем все возможное для того, чтобы он как можно быстрее воцарился на Луганщине».В конце встречи стороны пришли к мнению, что сдвиги в переговорном процессе и взаимные уступки является хорошим знаком в деэскалации боевых действий на Луганщине. Новости Региона - Сегодня, 19:01 228