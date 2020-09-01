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Активисты Стаханова на акции почтили память ставших жертвами фашизма земляков (ФОТО)

root Сегодня, 19:4520Новости
Активисты Стаханова на акции почтили память ставших жертвами фашизма земляков (ФОТО)















Акция, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма, состоялась в Стаханове по инициативе территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации.
"Мероприятие прошло у Братской могилы жертв фашизма, где похоронены около тысячи мирных жителей, зверски замученных в годы оккупации Стаханова немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943 годах. Это самое многочисленное братское захоронение на территории города", – говорится в сообщении.
В акции приняли участие активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" ОД "Мир Луганщине".
"Сначала активисты провели субботник, во время которого очистили от пыли мемориальную плиту, а также убрали прилегающую территорию, собрав палую листву, сухие ветки и бытовой мусор", – рассказали в администрации Стаханова.
Затем участники акции почтили минутой молчания память земляков, погибших от рук немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, и возложили к Братской могиле цветы.
"Вряд ли в нашей стране найдется семья, которую не затронуло бы горе от потери близких и родных в годы Великой Отечественной войны. С каждым годом воспоминание об этой ужасной трагедии, о самой кровавой и жестокой войне человечества уходят в историю. И наша обязанность, долг молодого поколения – сохранить память о событиях тех страшных лет и сделать все возможное, чтобы пресечь и никогда не допустить возрождения идей фашизма", – сказал координатор проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" в Стаханове Станислав Тропак.
День памяти жертв фашизма был установлен в 1962 году и ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. В этот день во многих странах мира проходят траурные акции, посвященные памяти десятков миллионов жертв фашизма.
11 сентября — Луганск

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