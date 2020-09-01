Посол Украины пригрозил Белоруссии "дипломатической войной"

"Вы тем самым делаете очень плохой шаг Ваш посол когда будет ехать сюда — на нашей границе будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну", — пригрозил он.

Фото: © Виктор Толочко / РИА НовостиПосол Украины в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео, опубликованного Погранслужбой Белоруссии, передает РИА Новости.Инцидент произошел 5 сентября на границе Украины и Белоруссии. Кизим, которого Киев ранее отозвал для консультаций, возвращался в Минск через пункт пропуска "Новая Гута". По его словам, белорусские пограничники заставили его открыть багажник и показать личные вещи. Это вызвало возмущение посла, заявившего, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением.Как видно на записи, на границе Кизим предупредил, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских основаниях. Он также поинтересовался у пограничника, есть ли у него такие основания, на что тот ответил: "Так точно", — и уточнил, что весь багаж осматривать не будут, а просят только открыть багажник."Вам будут звонить очень многие люди", — сказал на это Кизим и пообещал написать ноту протеста.При этом багажник он открыл, там оказались только сумки. Досматривать их пограничники не стали.Погранкомитет Белоруссии, со своей стороны, заявил, что досмотр посла не проводился: пограничники осмотрели только его автомобиль, а это не нарушает Венские конвенции.