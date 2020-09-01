Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store по требованию СБУ

«Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» а также популярного новостного приложения «Вести.ру» из каталога App Store на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», — цитирует пресс-службу ВГТРК РИА Новости.

Фото: ReutersКомпания Apple удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и новостное приложение «Вести.ру» на территории Украины. Это будет сделано по требованию Службы безопасности Украины, уточнили в ВГТРК, передает RT.