Украина снова использует российский газ

После пяти лет отказа от покупки газа в России Украина в сентябре впервые перешла на импорт газа с помощью виртуального реверса. Ранее подобному механизму препятствовал транзитный контракт с российским "Газпромом".ФБА «Экономика сегодня»Теперь потребители из Украины забирают около 50% топлива, направляемого "Газпромом" через территорию страны. Украинские покупатели экономят на транспортных расходах по 10-20 долларов за тысячу кубометров ввиду отсутствия необходимости физической прокачки газа.По сути Киев отбирает для себя газ, предназначенный для транзита из России в Европу. По данным ГТС Украины, по основным точкам входа в транзитную систему из России 9 сентября поступило 152 млн кубометров газа, а вышло только 83 млн кубометров, пишет "Коммерсантъ".За период с января по август Украина нарастила импорт природного газа на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 12,5 млрд кубометров.Владимир Гусе