Путин и Лукашенко опять украли у ребенка будущее!

21 год, ни работы, ни девушки, ничего кроме маминой пенсии и борьбы с режимом в социальных сетях. И такие вот "борцы" реально считают, что новый президент из пресветлой Европы придет и сразу даст 100500 евро зарплаты, дом с бассейном и феррари:https://t.me/SergeyKolyasnikov...У гражданина со скрина реально нет будущего. Но его не было и до ареста, а теперь с уголовкой и подавно. Он будет лишним и нищим при любой власти, будь она капиталистическая, социалистическая, да хоть космическая. Этому недотыкомке 21 год, еще есть время получить профессию и попытаться жить. Но вероятность этого крайне низка.Сергей Коляснико