Spiegel: представители ОЗХО получили анализы Навального

Фото: ReutersПредставители Организации по запрещению химоружия посетили клинику «Шарите» и получили образцы анализов Алексея Навального, пишет немецкое издание Der Spiegel, передает RT.В материале журнала, который ссылается на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, утверждается, что Навальный якобы был отравлен «более сильной формой вещества «Новичок», чем «предыдущие».11 сентября стало известно, что Генпрокуратура Берлина получила запрос об оказании юридической помощи России для получения информации об Алексее Навальном с его согласия.Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным.Дипломат призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.