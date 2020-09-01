Синоптики прогнозируют днем 12 сентября в ЛНР до 27 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 сентября будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 11 сентября до 21:00 12 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 сентября метеорологи отмечали в 1868 году – плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 32,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 сентября – 05:27, время захода – 19:07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 40 минут.

По предварительному прогнозу, 13-14 сентября ожидается умеренно-теплая и сухая погода с незначительными колебаниями температуры воздуха.

11 сентября — Луганск