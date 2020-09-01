Скромный ушастый служащий полиции спас школьницу от насильника

"Ну, к чему все эти телячьи нежности? Я ведь просто выполнял свою работу. " - говорил его смущенный взгляд.

Под Петербургом в городе Ломоносове 15-летняя девушка вышла из дома и исчезла. Поиски родителей, полицейских и добровольцев результатов не дали. Тогда к поискам привлекли служебную собаку по кличке Волк Меркурий.Пес по запаху одежды сумел быстро определить не только дом, но и подъезд и квартиру, где злоумышленник удерживал девушку. Насильник даже не успел надругаться над своей жертвой.Выяснилось, что девушка была похищена им прямо возле своего дома.От восторженных объятий спасенной им девушки пес скромно уклонялся.Вот такой скромный и героический собакен служит в петербургской полиции.источник