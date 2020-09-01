В Киеве заявили, что выполнить Минские соглашения невозможно
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что минские договоренности выполнить невозможно и рассчитывает на переговоры в нормандском формате.
Об этом он сказал в интервью для Радио НВ в пятницу, 11 сентября.
По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе
«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной», — пояснил он.
По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.
«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу», — первый президент Украины. Новости Украины - Сегодня, 22:31 66
Об этом он сказал в интервью для Радио НВ в пятницу, 11 сентября.
По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе
«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной», — пояснил он.
По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.
«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу», — первый президент Украины. Новости Украины - Сегодня, 22:31 66
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