В субботу 12 сентября в Луганске до 27 градусов тепла, малооблачно



Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21:00 11 сентября до 21:00 12 сентября на территории края будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 сентября метеорологи отмечали в 1868 году — плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 32,8 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 12 сентября — 05:27, время захода — 19:07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 40 минут.

По предварительному прогнозу, 13-14 сентября ожидается умеренно-теплая и сухая погода с незначительными колебаниями температуры воздуха. Погода в Луганске - Сегодня, 22:11 93 Температура воздуха в крае 12 сентября будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 11 сентября до 21:00 12 сентября на территории края будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 сентября метеорологи отмечали в 1868 году — плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 32,8 градуса.Время восхода солнца в Луганске 12 сентября — 05:27, время захода — 19:07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 40 минут.По предварительному прогнозу, 13-14 сентября ожидается умеренно-теплая и сухая погода с незначительными колебаниями температуры воздуха. Погода в Луганске - Сегодня, 22:11 93

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