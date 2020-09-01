В Берлине состоялся сложный разговор политических советников глав государств «нормандской четверки». ВИДЕО

Обстоятельный разговор состоялся во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине, но говорить о прорыве на переговорах едва ли приходится.Об этом сообщил в пятницу журналистам в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь, — сказал он. — Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений».При это Козак подчеркнул, что в последнее время «из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц» касательно назначения договоренностей, каким образом их толковать, содержат ли они обязательства Украины.«Кроме того, удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок», — отметил он, напомнив, что три месяца обсуждения в контактной группе не давали никакого результата.«Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принят конкретный комплекс дополнительных мер, — сообщил Козак. — Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме».Участники встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» попытались определить временные рамки проведения нового саммита.«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне», — сказал он.«Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме — а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины — те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», — подчеркнул Козак.По его словам, «это десятки разных законов, которые нужно не только разработать [украинской стороне], но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто».Ключевая задачаОтвечая на вопрос, что намерена делать российская сторона, если Украина затянет переговоры, Козак отметил, что Москва будет «всячески стремиться стимулировать, чтобы все необходимые решения для политического мирного урегулирования конфликта были приняты».«Это ключевая задача, без которой решение всех других вопросов — в гуманитарной сфере, в сфере безопасности — является малоэффективным», — констатировал он, подчеркнув, что стороны должны договориться, как будут жить вместе и «по какой траектории будут двигаться к совместной жизни».«Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки», — считает замглавы администрации президента РФ.«Это вроде как некоторое время назад и Украина понимала, но потом мы остановились», — сказал он.Одновременно Козак отметил, что на переговорах «европейские партнеры стараются демонстрировать объективность».Особый статус ДонбассаУчастники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса, добавил Козак.«Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», — сказал он.Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что «Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине».«Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям. Более того, действие самого закона было ограничено одним годом и неоднократно продлевалось.Переговоры политических советников в Берлине длились около 10 часов. С российской стороны в них принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, с немецкой — советник канцлера Ян Хеккер, французской — советник президента Франции Эммануэль Бонн, украинской — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Контакты политсоветниковНынешняя встреча в Берлине — не первая попытка активизировать процесс переговоров. После предыдущего саммита в «нормандском формате», который прошел 9 декабря 2019 года в Париже, появилась надежда, что стороны смогут начать в полном объеме реализацию минских соглашений. Тогда участники саммита приняли коммюнике, в котором подчеркивалось, что договоренности 2015 года остаются основной для урегулирования конфликта в Донбассе. Также они согласовали разведение сил и средств на дополнительных участках вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе «формулы Штайнмайера» — механизма предоставления Донбассу особого статуса. Однако что-либо реализовать из этого никак не удается.Вместе с тем консультации на рабочем уровне продолжались. 12 мая этого года политические советники лидеров стран «нормандской четверки» уже обсуждали ситуацию с безопасностью в Донбассе и пути достижения устойчивого перемирия в регионе по телефону. Затем Берлин для консультаций посетил Дмитрий Козак.В начале июня в Германии побывала также и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. А в середине июня делегация высокопоставленных представителей Киева, среди которых был и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетила Париж.Примечательно, что буквально перед самым началом нынешних переговоров в Берлине портал Der Spiegel, ссылаясь на некий рабочий документ российской делегации, сообщил, что та приехала с твердым намерением добиться прогресса на переговорах. В частности, по версии издания, российская сторона планировала настоять на том, чтобы Киев до 6 июля представил проект по изменению украинской конституции с целью закрепления в ней особого статуса Донбасса. Кроме того, Москва хотела, чтобы Украина «без дополнительных условий» представила список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена. ДНР и ЛНР, как предполагается, должны также это сделать.Новости в Мире - Сегодня, 21:55 180