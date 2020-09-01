Студенты ЛГАКИ первыми отпраздновали День города Луганска с помощью гирь и канатов. ФОТО



Мероприятие прошло на площадке у фонтана перед зданием бывшего Дома техники, которое передано вузу в рамках оптимизации в системе высшего образования Республики и теперь является учебным корпусом №5 ЛГАКИ.

Руководитель пресс-службы академии Елена Бугаец отметила, что праздник организован с целью сплочения первокурсников.

«Сегодняшнее мероприятие достаточно нетипично для академии имени Матусовского в общественном представлении, потому что у нас в этот раз не просто культурное мероприятие, а спортивно-культурное. Мы считаем, что культура и физическая культура — понятия не случайные. Здесь огромное количество студентов и преподавателей, я не ошибусь, если скажу, что на праздник пришли около полутысячи человек, потому что культура и спорт объединяют людей», — сказала Бугаец.

«Эта площадка очень красивая, очень интересная, очень символичная, сегодня мы впервые ее опробуем и, наверняка, она еще не раз станет местом проведения таких ярких мероприятий для всех луганчан», — добавила представитель ЛГАКИ.

Студенты академии показали акробатические номера, провели турниры по армреслингу, стритболу, соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту.

Исполняющая обязанности руководителя студенческого самоуправления вуза, студентка третьего курса Анастасия Николотова приняла участие почти во всех конкурсах.

«Мы решили подарить вот такой вот праздник Луганску на его 225-летие. Здесь поучаствовали первые, вторые, третьи и четвертые курсы, все зарядились хорошей энергией для того, чтобы продолжить праздновать день рождения Луганска и завтра, и послезавтра», — сказала она.

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

Культура - Сегодня, 22:50 81 Около 500 студентов Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского приняли участие в спортивном празднике, посвященном 225-летию Луганска и началу учебного года. Об этом пишет ЛИЦ.Мероприятие прошло на площадке у фонтана перед зданием бывшего Дома техники, которое передано вузу в рамках оптимизации в системе высшего образования Республики и теперь является учебным корпусом №5 ЛГАКИ.Руководитель пресс-службы академии Елена Бугаец отметила, что праздник организован с целью сплочения первокурсников.«Сегодняшнее мероприятие достаточно нетипично для академии имени Матусовского в общественном представлении, потому что у нас в этот раз не просто культурное мероприятие, а спортивно-культурное. Мы считаем, что культура и физическая культура — понятия не случайные. Здесь огромное количество студентов и преподавателей, я не ошибусь, если скажу, что на праздник пришли около полутысячи человек, потому что культура и спорт объединяют людей», — сказала Бугаец.«Эта площадка очень красивая, очень интересная, очень символичная, сегодня мы впервые ее опробуем и, наверняка, она еще не раз станет местом проведения таких ярких мероприятий для всех луганчан», — добавила представитель ЛГАКИ.Студенты академии показали акробатические номера, провели турниры по армреслингу, стритболу, соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту.Исполняющая обязанности руководителя студенческого самоуправления вуза, студентка третьего курса Анастасия Николотова приняла участие почти во всех конкурсах.«Мы решили подарить вот такой вот праздник Луганску на его 225-летие. Здесь поучаствовали первые, вторые, третьи и четвертые курсы, все зарядились хорошей энергией для того, чтобы продолжить праздновать день рождения Луганска и завтра, и послезавтра», — сказала она.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября. Культура - Сегодня, 22:50 81

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