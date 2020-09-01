Обращение главы ЛНР по случаю 225-й годовщины со дня основания Луганска

Дорогие луганчане!Сегодня нашему городу исполняется 225 лет. От всей души хочу поздравить вас с этим знаменательным событием!Луганск – город тружеников, талантливых и сильных людей. Город с великой историей, каждая страница которой полна ратными и трудовыми подвигами. Он пережил немало сложных времен, потрясений, выстоял под натиском врага и поэтому гордо носит звание "Город-Герой". И в этом, несомненно, заслуга его жителей. Именно благодаря упорству, несгибаемому донбасскому характеру луганчан продолжает развиваться промышленный, культурный и научный потенциал столицы Республики.Сегодня наш общий праздник. Всех нас объединяет любовь к родному дому, забота о нем и приверженность традициям. Мы по праву гордимся богатой историей, современными достижениями и верим в счастливое будущее.В этот праздничный день желаю всем луганчанам хорошего настроения, благополучия и всего самого доброго, а нашему славному городу – процветания и мирного неба!Глава ЛНРЛеонид Пасечник12 сентября — Луганск