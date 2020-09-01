Курс валют в Луганске на 12 сентября
Государственный банк информирует о том, что с 12 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,8896 рубля
1 ЕВРО
88,6768 рубля
10 украинских гривен
26,8181 рубля.
Вчера, 11 сентября курсы основных валют были такими:
1 доллар США
75,5274 рубля
1 ЕВРО
89,3036 рубля
10 украинских гривен
27,1303 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 176
1 доллар США
74,8896 рубля
1 ЕВРО
88,6768 рубля
10 украинских гривен
26,8181 рубля.
Вчера, 11 сентября курсы основных валют были такими:
1 доллар США
75,5274 рубля
1 ЕВРО
89,3036 рубля
10 украинских гривен
27,1303 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 176
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