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Киев имеет пять вариантов деоккупации Донбасса — секретарь СНБО Алексей Данилов

verter Сегодня, 08:150Новости
Киев имеет пять вариантов деоккупации Донбасса — секретарь СНБО Алексей Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет пять вариантов деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.
Об этом в интервью ТК «Украина 24» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, путь, который изучается сейчас, — политико-дипломатический:
«Это, когда работают дипломаты, когда работают политики, когда у нас есть попытка договориться с Российской Федерацией, чтобы они ушли из нашего дома. Если это нам не удастся, у нас есть полное право переходить к другим нашим проектам решения Совета нацбезопасности», — сказал он.
Новости Украины - Сегодня, 08:00 111

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