Организатор празднования Дня Луганска-2014 Александр Безгодков: "Для нас это был еще один День Победы"

О праздновании Дня города в постблокадном Луганске в сентябре 2014 года, эмоциях и настроениях горожан ЛИЦ рассказывает один из организаторов праздничных мероприятий, главный специалист отдела искусств и художественного образования Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Безгодков.ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЛИ– Летом 2014 года я оставался в Луганске. Даже когда началась активная фаза боевых действий, не хотелось бросать город, те места, где родился и вырос, тех людей, с которыми общался. Хотя очень многие тогда выехали из Луганска. Я хотел отправить к родственникам в Россию родителей, но они отказывались уезжать без меня. А я упрямился, потому что не верил, что война настолько затянется. Было решено, что я отвезу родителей и сразу вернусь обратно. Мы через интернет заказали билеты (тогда еще была такая возможность), приехали на вокзал к моменту отправления поезда. Но оказалось, что в тот день разбомбили железнодорожное полотно, и поезда уже больше не пошли. Люди очень нервничали, вокзал был переполнен. Тут начался обстрел улицы Кирова, стекла в здании вокзала завибрировали, паника усилилась. И я сказал родителям: "Не судьба нам уехать, давайте добираться домой, пока стекла не посыпались". И мы вернулись. Для меня этот эпизод стал своеобразным знаком, что не надо уезжать из Луганска.Я никогда раньше не видел войны, и все, что тогда происходило, воспринималось как-то отстраненно, как во сне. Я и не боялся особенно. Мне говорили: "Ты так себя ведешь, пока не обстрелянный". Оказалось, правда. Когда я попал под обстрел, и совсем рядом летели снаряды – вот тогда стало по-настоящему страшно. Сработал инстинкт самосохранения: шел по центру города в светлой одежде, раздался этот страшный звук, внутри все перевернулось, и я буквально упал на асфальт.Но во всем плохом есть что-то хорошее. Кто-то из великих сказал: чтобы объединить народ, нужна война. Действительно, люди, которые тогда оставались в Луганске, стали гораздо дружнее и милосерднее. Все стали активно общаться, ведь света не было, телевизоры, телефоны и компьютеры не работали. Общались на улице, ходили друг к другу в гости, народ стал гораздо сплоченнее, доброжелательнее.Спасало то, что в доме были газовые плиты, и можно было что-то приготовить. А воды, конечно, не было. Я живу в восточных кварталах, и люди мимо нашего дома с пяти утра шли в Свято-Вознесенский храм, чтобы набрать воды. Там был генератор, скважина и в светлое время суток раздавали горожанам воду. Очереди были, конечно, огромные. А еще сотрудники МЧС открывали колодцы, где у них находились гидранты, и оттуда тоже люди ведрами набирали воду. Сейчас я прохожу мимо этих колодцев и думаю: "Как же мы не боялись? Туда же легко можно было упасть". А тогда никто об этом и не думал.Во многих пятиэтажках соседних домов после обстрелов полностью проваливались пролеты. Но мы с родителями практически не ходили в бомбоубежище, нам казалось, что дома, в родных стенах, с нами ничего не случится. И если на улице попадали под обстрел, быстро бежали в квартиру. Хотя прилететь, конечно, могло в любой момент. Особенно сильные обстрелы были с 23:00 и в четыре утра – это как закон. Но мы научились засыпать под эти звуки.Жизнь стала налаживаться где-то к концу сентября, когда появился свет. А воду дали намного позже, после заполнения всех систем.ДЕНЬ ИЗМУЧЕННОГО ГОРОДА– Несмотря на то, что еще оставалась масса сложностей и Луганск был сильно разрушен, у руководства городской администрации появилась идея даже в тот страшный год отметить День города, чтобы не нарушать традиции. И после долгих сомнений все-таки было принято решение провести праздничные мероприятия, как обычно, во вторую субботу сентября – 13 числа.Было решено все сделать, как до войны: планировалось торжественное собрание во Дворце культуры имени Ленина, работа нескольких площадок в городских парках и праздничный концерт на Театральной площади.Ко мне обратилась сотрудник городской администрации Марина Горностаева, которая сейчас возглавляет управление по делам детей, семьи и молодежи, и предложила принять участие в подготовке и проведении праздника. Костяк организаторов сложился быстро: Марина Горностаева, ее заместитель Наталья Куличенко, Маргарита Пономарева, Игорь Гарганов, Татьяна Прадченко и я. Стали выяснять, кто остался в Луганске, потому что надо было готовить праздничный концерт, работу развлекательных площадок на территории города. А связи еще не было. Так что действовали исключительно методом "сарафанного радио".НЕОБЫЧНОЕ СОБРАНИЕ– Очень многие здания в Луганске тогда были разбиты, но, к счастью, ДК Ленина не пострадал. Военные привезли туда генератор, однако топливо нужно было экономить, и поэтому репетиций не было. Все делалось буквально "на живую".Игорь Гарганов к празднику написал хорошее стихотворение "Город Луганск жив". А меня, как режиссера телевидения по образованию, попросили подготовить видеоролик, который планировалось показать на большом экране на сцене. Я задумался: как подготовить видеоряд при отсутствии света? Мне рассказали, что в Луганском центре оказания административных услуг по часам работает генератор, и на два-три часа появляется свет. И я стал приходить туда со своим ноутбуком. Фотографии мне предоставили ныне покойный Николай Сидоров и другие луганчане. Записали стихотворение в исполнении автора, наложили музыку, я отобрал фотографии и выстроил видеоряд – получился очень достойный ролик. Потом при его просмотре почти все горожане плакали.Народу собрался полный зал. Немного непривычной была темнота в ДК Ленина, свет пробивался только из открытых дверей. За полчаса до начала мероприятия запустили генератор, но сцену полностью не освещали, включили только "контрольки" на авансцене, чтобы артисты могли ориентироваться. А когда началось торжественное, сцена была освещена полностью.Позже все отмечали, что такого торжественного собрания в Луганске еще не было: практически все грамоты и благодарности, которые в этот день традиционно вручаются горожанам, получили простые рабочие люди – слесари, дворники, водопроводчики… И это абсолютно справедливо, они действительно под обстрелами, зачастую с риском для жизни, поддерживали жизнедеятельность города. И глава администрации Луганска Манолис Пилавов с удовольствием вручил этим труженикам заслуженные награды.Затем начался концерт. Выступала известная луганская исполнительница Наталья Коломойцева, муж Юрий аккомпанировал ей на гитаре, пели и танцевали самодеятельные артисты. Но концерт продолжался не очень долго – минут 40, так как все мероприятие было "привязано" к генератору.Люди реагировали на все происходящее очень эмоционально, с воодушевлением – это был для них кусочек прежней мирной жизни. Были и слезы, и очень искренние громкие аплодисменты, люди слушали артистов стоя… Более благодарного зрителя я никогда не видел, хотя потом провел немало концертов. Это торжественное собрание стало первым крупным послевоенным мероприятием в Луганске.ПЕСНИ У ФОНТАНА– Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 12 сентября. А в субботу, по традиции, в городе работали развлекательные площадки, а затем состоялся концерт на Театральной площади.Работу одной из таких площадок было поручено организовать мне. Мы работали совместно с Викторией Франчук из оркестра театра эстрадной музыки и песни под управлением Георгия Снаговского. У нее был пульт, нам предоставили генератор. Площадка была организована в сквере у Дома Правительства, возле фонтана со львами. Установили там колонки, микрофоны. Но нужны были еще фонограммы, минусовки. В их поиске мне очень помогли сотрудники телевидения и их тогдашний руководитель Александр Нехлопочин. На телевидении был генератор и выход в интернет. Пока журналисты работали, приходилось ждать, а как только место освобождалось, у меня была возможность войти в сеть и выбрать фонограммы. Правда, потом приходилось из центра города пешком возвращаться домой на восток, потому что маршрутки ходили только до 13:00. Но это тогда были мелочи. Так была подготовлена примерно двухчасовая программа.Получилось здорово! Собралось очень много народа. Мы с горожанами читали стихи, пели, проводили какие-то конкурсы, розыгрыши. Старались выполнять все просьбы людей. Помню, кто-то предложил спеть "День Победы", потом "Старый клен", "Темную ночь". К счастью, у нас были эти минусовки, и мы все вместе хором пели. Танцевали, шутили, люди с большой охотой участвовали в конкурсах. Даже свадьба у нас была! Ребята в тот день расписались, а потом вместе со всеми гостями пришли к нам на площадку, чтобы отметить День города. И все собравшиеся с удовольствием поздравляли молодоженов, ведь свадьба в День города – тоже одна из довоенных традиций.Наш праздник снимали журналисты "НТВ", и я тоже попал в кадр. А родственники в России тогда ничего не знали о нашей судьбе, связи ведь не было. Знали только, что в блокадном Луганске очень многие погибли. Потом родственники рассказывали: включаем телевизор, новости на "НТВ" – а на экране ты! Они тогда поняли, что я жив, и очень обрадовались.В городе была организована работа и других площадок. Помню, возле памятника Тарасу Шевченко собрали детей, а у Пилона Славы оборудовали выставку снарядов, найденных после обстрелов Луганска.Мы тогда работали просто для людей, никто и не заговаривал ни о какой оплате и не думал о наградах.ПЕРВЫЕ ГОСТИ– А потом состоялся концерт на Театральной площади, который начался в 15:00. Перед его началом меня спросили: "Ты сможешь выступить? Нужно спеть". Я ответил: "Надо – спою!". Выбрал "Старый клен". Вместе со мной пела вся площадь! Люди водили хороводы, это был какой-то спонтанный флешмоб.Потом выступали самодеятельные артисты, известный луганский исполнитель Владимир Андриюк. Но, наверное, главное, что к нам на концерт тогда впервые приехали артисты из России – исполнительница русских народных песен, народная артистка РФ Надежда Крыгина и солисты ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Никакой сцены не было, все происходило прямо на ступеньках театра. Но как же луганчане радовались, когда туда вышли российские исполнители!Перед концертом мы пообщались с Крыгиной, я спросил: "А вы не боялись сюда ехать? У нас же до сих пор война". Она ответила коротко: "Я знала, что меня здесь ждут люди".Концерт закончился около 17:00. К этому времени на площадь были поданы автобусы, чтобы люди смогли добраться домой.ДОРОГИЕ ПОДАРКИ– Горожанам в тот день сделали еще один подарок – впервые включили освещение в центре Луганска. И вечером на улицах загорелись фонари! Это было настоящее счастье. Мы отчетливо поняли, что выжили, выстояли, и будем жить дальше.После концерта от городской администрации мне вручили пакет с шоколадными конфетами. Это тоже в те дни был дорогой подарок! У подъезда своего дома я угостил соседей, и мы еще раз вместе отметили День города.Решение несмотря ни на что организовать праздник в еще не оправившемся от обстрелов и блокады Луганске, на мой взгляд, было абсолютно правильным. Люди получили колоссальную отдушину, этот праздник укрепил их веру в завтрашний день. Мы поняли: жизнь продолжается. Потом я неоднократно проводил концерты ко Дню города, но тот, первый, стал самым дорогим и запомнился навсегда. Благодарные взгляды, полные радостных слез глаза, тянущиеся к тебе руки: никогда, ни после, ни до, такого не было. Незнакомые люди обнимались на улице, поздравляя друг друга. Мы были вместе и мы были счастливы, как наши бабушки и дедушки в мае 1945 года. Так что тот День города стал для луганчан еще одним Днем Победы.12 сентября — Луганск