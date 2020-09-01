Военный ансамбль "Новороссия" презентовал клип к 225-й годовщине Луганска (ВИДЕО)

Участники военного ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР презентовали новый клип "Город спит", посвященный 225-й годовщине Луганска. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Роман Разум.

"Дорогие луганчане! Сегодня нашему любимому городу исполняется 225 лет. В этом году город отмечает свой день рождения в почетном звании "Город-герой", и ансамбль "Новороссия" подготовил очень серьезный, красивый и сложный клип на песню "Город спит", который мы снимали все лето. Это клип о русских городах, о патриотах и защитниках своей Родины!" - сообщил он.

Музыканты посвятили клип Луганску и другим городам, "которые на протяжении всего времени поддерживают жителей Донбасса в своей борьбе за воссоединение с Великой Россией". Разум рассказал, что площадками для съемок клипа стал не только Луганск, но и Донецк, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Севастополь, Ялта.

Разум выразил благодарность за поддержку главе администрации Луганска Манолису Пилавову, музыкантам муниципального оркестра под управлением Георгия Снаговского и Луганской академической филармонии, а также первому заместителю министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александру Корниенко и атаману крымского регионального отделения общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Олегу Кондратенко.

Слова и музыка, постановка и монтаж – Роман Разум, оператор-постановщик – Станислав Лясников, художник по гриму – Алена Разум.

Напомним, в августе участники военного ансамбля "Новороссия" сняли в Крыму клип на песню "Атаман".

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

12 сентября — Луганск