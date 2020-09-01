Белорусский оппозиционер устроил истерику в ответ на вопрос Соловьева о РФ



"Скажет обратное – многое станет понятно для той массы, которую они выводят каждые выходные", — добавил политолог в своем Telegram-канале.



Белорусский оппозиционер Павел Латушко устроил истерику вместо адекватного ответа на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, как он представляет дальнейшие отношения между республикой и Россией.Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром СоловьевымПочему диалог между корреспондентом и представителем белорусской оппозиции не сложился, рассказал политолог Владимир Корнилов. По его словам, таким образом Латушко пытался уйти от неудобного вопроса. Если он выступит за сохранение отечественных баз на территории соседнего государства, то у него могут возникнуть проблемы с Варшавой, так как он сейчас находится в Польше.Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу на них одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.Мария Верескова