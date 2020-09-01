Комбат ВСУ списал на пожар кражу ГСМ – Народная милиция

Командир 1-го парашютно-десантного батальона 25-й бригады ВСУ подполковник Панский списал на пожар кражу горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "продолжающиеся пожары на позициях украинских подразделений оказывают содействие военным преступникам в сокрытии следов хищений военного имущества".

"Предприимчивый командир 1-го парашютно-десантного батальона 25-й бригады Панский после проверок учета ГСМ комиссией ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" в 30-й бригаде решил использовать пожары на позициях своего подразделения для сокрытия следов хищения топлива, приказав своему нештатному начальнику службы ГСМ старшему лейтенанту Шукер уничтожить книги учета расхода ГСМ и акты на его списание", - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий проинформировал, что Панский такими действиями "предпочел получить служебное взыскание за неудовлетворительный учет и сохранность служебных документов, чем возбуждение уголовного дела за хищение военного имущества в особо крупных размерах".

"По имеющимся у нас сведениям, сотрудниками ВСП (военной службы правопорядка) на протяжении месяца собиралась доказательная база о причастности комбата и его начальника службы ГСМ к хищениям и последующей продаже дизельного топлива предпринимателям и местным жителям населенного пункта Станица Луганская", - добавил он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что более 50 киевских силовиков пострадали на пожаре, возникшем в результате взрыва складов с боеприпасами двух бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 сентября — Луганск