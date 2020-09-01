На маршруте от КПВВ «Станица Луганская» до Северодонецка появились новые дорожные знаки

В Луганской области появятся новые дорожные знаки, которые призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасную дистанцию, не менее 1,5 м.



Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора» на своей странице в Facebook.



Новые знаки уже можно увидеть на новой дороге от КПП «Станица Луганская» до Северодонецка в Луганской области.



Отмечается, что в 2020 году Укравтодор совместно с Национальной полицией Украины инициировал эксперимент по внедрению новой дорожной навигации на объектах программы «Большое строительство». Новости Региона - Сегодня, 14:15 1