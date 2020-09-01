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На маршруте от КПВВ «Станица Луганская» до Северодонецка появились новые дорожные знаки

verter Сегодня, 14:150Новости
На маршруте от КПВВ «Станица Луганская» до Северодонецка появились новые дорожные знаки
В Луганской области появятся новые дорожные знаки, которые призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасную дистанцию, не менее 1,5 м.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора» на своей странице в Facebook.

Новые знаки уже можно увидеть на новой дороге от КПП «Станица Луганская» до Северодонецка в Луганской области.

Отмечается, что в 2020 году Укравтодор совместно с Национальной полицией Украины инициировал эксперимент по внедрению новой дорожной навигации на объектах программы «Большое строительство». Новости Региона - Сегодня, 14:15 1

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