В Северодонецке на рассвете сожгли 9 автомобилей в центре города. ФОТО



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, прибыв на место пожара спасатели установили, что кроме возгорания «ВАЗ-2101», на пр. Гвардейский произошло возгорание еще восьми автотранспорта таких марок: «ВАЗ-2106», «Москвич», «Daewoo Sens», «Volkswagen lt», «Skoda Octavia» — две единицы, «Opel Omega», «SsangYong Korando».



В связи с установленными обстоятельствами, к тушению автомобилей привлекались дополнительные силы и техника. В 5:52 пожары были ликвидированы.



Патрульным, благодаря бдительности и помощи спасателей, удалось задержать мужчину, который, вероятно, причастный к поджогу автомобилей в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.



Отмечается, что жители немедленно вызвали спасателей и полицию.



«Патрульные через несколько минут прибыли на место, где уже работали пожарные. Один из спасателей задержал подозрительного мужчину, который пытался скрыться с места происшествия и, вероятно, имеет отношение к поджогу. Увидев патрульных, гражданин вновь пытался убежать. И во второй раз неудачно», — сказано в сообщении.



При поверхностном осмотре у него обнаружили рюкзак, который впоследствии узнал владелец одного из поврежденных автомобилей.



Во время беседы с одним из пострадавших выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые и находились у 33-летнего задержанного.

Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.



«Обоснованно подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении кражи (ст. 185 УК Украины). После проведения экспертиз, будет принято решение по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, механизмы причинения ущерба гражданам и принять решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Новости Региона - Сегодня, 13:50 125 Сегодня, 12 сентября, в 5:14 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по пр. Гвардейский в Северодонецке между жилыми домами горит автомобиль.Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.Так, прибыв на место пожара спасатели установили, что кроме возгорания «ВАЗ-2101», на пр. Гвардейский произошло возгорание еще восьми автотранспорта таких марок: «ВАЗ-2106», «Москвич», «Daewoo Sens», «Volkswagen lt», «Skoda Octavia» — две единицы, «Opel Omega», «SsangYong Korando».В связи с установленными обстоятельствами, к тушению автомобилей привлекались дополнительные силы и техника. В 5:52 пожары были ликвидированы.Патрульным, благодаря бдительности и помощи спасателей, удалось задержать мужчину, который, вероятно, причастный к поджогу автомобилей в Северодонецке.Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.Отмечается, что жители немедленно вызвали спасателей и полицию.«Патрульные через несколько минут прибыли на место, где уже работали пожарные. Один из спасателей задержал подозрительного мужчину, который пытался скрыться с места происшествия и, вероятно, имеет отношение к поджогу. Увидев патрульных, гражданин вновь пытался убежать. И во второй раз неудачно», — сказано в сообщении.При поверхностном осмотре у него обнаружили рюкзак, который впоследствии узнал владелец одного из поврежденных автомобилей.Во время беседы с одним из пострадавших выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые и находились у 33-летнего задержанного.Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.«Обоснованно подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении кражи (ст. 185 УК Украины). После проведения экспертиз, будет принято решение по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, механизмы причинения ущерба гражданам и принять решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.Новости Региона - Сегодня, 13:50 125

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