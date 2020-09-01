Комбат ВСУ требовал у бойцов деньги за отпуск перед началом обучения – Народная милиция

Командир 3-го батальона 24-й бригады ВСУ Сергей Поступальский требовал у бойцов деньги за отпуск перед началом получения ими дополнительного профессионального образования. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Отмечен очередной факт превышения служебного положения командирами подразделений в зоне ООС в вопросах получения дополнительного профессионального образования подчиненными военнослужащими. Преступную схему по личному обогащению реализовал командир 3-го батальона 24-й бригады Поступальский. За материальное вознаграждение в размере 4 тыс. гривен предприимчивый комбат через своих ротных обещал решить вопрос об отправке кандидатов в отпуск на 15 суток перед началом обучения в учебных центрах", - сказал он.

Осадчий добавил, что "недовольные действиями комбата, подчиненные боевики написали коллективную жалобу на имя временно исполняющего обязанности командира бригады Мамовко".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 сентября — Луганск