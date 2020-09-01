Жительницы ЛНР в ярких образах прокатились на велосипедах по Луганску в День города (ФОТО)

Шоу "Леди на велосипеде", посвященное 225-й годовщине основания Луганска, прошло в столичном сквере имени Героев "Молодой гвардии". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мы рады видеть, что то, что делает администрация города, общественное движение "Мир Луганщине", находит такой отклик, это подтверждаете вы – присутствующие на празднике. Сегодня будет очень много интересного", - обратился к участницам и зрителям шоу депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.Праздничное мероприятие собрало не только жительниц столицы Республики, но и представительниц ряда других городов и районов ЛНР. Участницы удивляли зрителей яркими костюмами и креативными образами, в частности, по площадке шоу прокатились "Кружочек", "Мария", "Леди-улыбка", Lady In Red, Lady In Rock, "Домохозяйка", Учитель после уроков", "Девушка с красными крыльями", Gangster Girl, "Кровавая медсестра".Представительницы прекрасного пола тщательно готовили не только костюмы, но и свое выступление. Так, например, конкурсантка в образе "Харли Квинн" появилась перед зрителями из облака цветного дыма и в компании своего друга "Джокера". Участница шоу в образе "Реабилитолога-Пчелы" выступила со своим компаньоном – "Пчеловодом", а "Лесная нимфа" самостоятельно приехала на своем транспортном средстве из Алчевска."Я сегодня в образе "Ангела-хранителя", мой велосипед, который я позаимствовала у своего знакомого, я покрасила, украсила его иконой из бисера, которую вышила сама и освятила в церкви. Мне подруга порекомендовала выступить на этом конкурсе", - рассказала пенсионерка Варвара Вениаминовна.Она отметила, что костюм для выступления сшила сама, а к конкурсу готовилась около недели."Я сегодня в образе "Поваренка", потому что мой папа – пекарь, мы решили воспользоваться его формой, ну а главный атрибут – это кастрюлька на багажнике, как же повар без нее?" – сказала восьмилетняя конкурсантка Екатерина.Девочка рассказала, что в этом году в третий раз выступает в шоу "Леди на велосипеде", ранее она представала перед зрителями в образах "Школьницы" и "Мэри Поппинс".Все участницы шоу были отмечены призами администрации Луганска и общественного движения "Мир Луганщине".12 сентября — Луганск