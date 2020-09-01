Зоодефиле "Четыре лапы" прошло в Луганске ко Дню города (ФОТО)

Владельцы собак представили своих питомцев на костюмированном зоодефиле "Четыре лапы", состоявшемся в столичном сквере имени Героев "Молодой гвардии" в рамках празднования 225-й годовщины основания Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Хочу поздравить всех нас с юбилейной датой – с 225-й годовщиной основания Луганска, города-героя. С праздником вас! Мира, добра, благополучия, мы вас всех любим и желаем удачи", - обратился к участникам и зрителям зоодефиле глава администрации Луганска Манолис Пилавов.В традиционном праздничном шоу участвовали шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа, фокстерьеры, ши-тцу, метисы, джек-рассел-терьеры, русские той-терьеры, а также собаки крупных пород – кане-корсо и лабрадор. Четвероногие любимцы луганчан "дефилировали" в образах "Джокера и Харли Квинн", "Пчелы", "Балерины", "Кукурузки", "Принцессы роз", "Мистера Икс", "Супермена", "Эльфа" и других."Сегодня у моей собачки образ "Чирлидерша" с помпонами и хвостиками, в прошлом году она была "Художницей" – с ручками и палитрой. Собачка не боится участвовать в конкурсах, она любит людей, собак, общительная", - рассказала хозяйка 10-летней дворняжки Куклы Анастасия.Луганчанка Анна отметила, что ее любимец – фокстерьер Дебош – участвует в зоодефиле впервые."У нас образ называется "Фея бабочек и ее свита", в свиту входит наш хорек, а "Фея" несет всем весну, лето, тепло, красоту и добро. Создание такого образа началось с покупки крыльев, а потом сложилась концепция", - пояснила девушка.По окончанию костюмированного шоу креативные хозяева животных были отмечены призами администрации Луганска и общественного движения "Мир Луганщине".12 сентября — Луганск