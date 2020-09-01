Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах В«жёлтых жилетовВ»
Правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ против демонстрантов во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».
Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, в Париже проходят две манифестации в рамках общенационального дня протеста «жёлтых жилетов».
Отмечается, что одна группа радикально настроенных манифестантов ещё до наступления срока попыталась колонной отправиться в сторону Елисейских полей, где манифестации запрещены. В ответ на это полиция и использовала слезоточивый газ.
Метки: {keywords}