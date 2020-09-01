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Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах В«жёлтых жилетовВ»

root Сегодня, 14:450Новости
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах В«жёлтых жилетовВ»
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ против демонстрантов во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».
Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, в Париже проходят две манифестации в рамках общенационального дня протеста «жёлтых жилетов».
Отмечается, что одна группа радикально настроенных манифестантов ещё до наступления срока попыталась колонной отправиться в сторону Елисейских полей, где манифестации запрещены. В ответ на это полиция и использовала слезоточивый газ.

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