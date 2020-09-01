Девять луганских пар стали участниками бала молодоженов ко Дню города (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦБал молодоженов прошел в центре Луганска в рамках празднования 225-й годовщины со дня основания города. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В традиционном балу, который ежегодно проводится в День города у храма в честь иконы Божией Матери "Умиление", приняли участие девять пар новобрачных.Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан провел праздничное богослужение во славу города и его жителей и благословил молодоженов на счастливую семейную жизнь, а также вручил каждой паре иконы Божией Матери и Господа Иисуса Христа."Я сердечно всех хочу поздравить с праздником нашего города. В этом году он отмечает 225-летие со дня своего основания, - сказал владыка. - Хотя в масштабах истории это и не очень большая дата, но тем не менее история нашего города очень богатая. Ему пришлось пережить многое, и сегодня также, к сожалению, мы переживаем то, что сегодня происходит в Донбассе. Но тем не менее, как мы говорим, жизнь жительствует. И свидетельством тому являются молодые пары, которые пришли сегодня получить благословение на свою будущую супружескую жизнь, а это означает, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие трудности и испытания".Поздравили молодые семьи с днем бракосочетания глава администрации Луганска Манолис Пилавов, представители городской власти и Народного Совета ЛНР."Сегодня наши молодожены вступают в законный брак, и мы поздравляем их с этим замечательным днем, - сказал Пилавов. - Желаем, чтобы крепкая семья в нашем городе была как залог успеха всего сообщества, которое проживает в нашем городе. Я от всей души поздравляю вас, дорогие молодожены. Здоровья, мира, благополучия, пусть в ваших семьях рождаются дети, которые будут радовать вас и радовать наш город".Молодожены Валентина и Сергей рассказали, что участие в торжестве станет для них приятным воспоминанием."В суете, связанной с подготовкой к свадьбе, мы только за две недели до нее поняли, что наше событие совпадает с Днем города. И для нас сегодня очень почетно и волнительно находиться здесь и разделить свой праздник с родным Луганском", - отметила молодая жена."Сегодня самое главное событие в нашей жизни – мы создали семью. Это не забудется никогда. Мы долго шли к этому, и это свершилось. Очень понравился праздник, понравилось то, что Манолис Васильевич лично поздравлял. Хотелось бы сказать главе администрации города огромное спасибо за такое поздравление, и это тоже останется в памяти навсегда", - отметили молодожены Виктория и Игорь.В рамках мероприятия молодые семьи получили памятные подарки от главы администрации Луганска.12 сентября — Луганск