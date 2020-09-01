Открытие бюста первого главы ЛНР стало отдельной главой в формировании Русского мира – ОП

Открытие бюста первого главы ЛНР Валерия Болотова стало отдельной главой в формировании Русского мира и неоценимым вкладом в патриотическое воспитание молодежи. Об этом заявила заместитель председателя Общественной палаты (ОП) ЛНР Лина Вокалова.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 11 сентября открыл бюст первого главы Республики Валерия Болотова, который установили на площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске.

"Считаю, что это событие стало не только неоценимым вкладом в патриотическое воспитание молодежи и сохранение истории ЛНР, но и отдельной главой в формировании Русского мира, за который в 2014 году поднялись жители Донбасса", - сказала Вокалова.

По ее мнению, открытие бюста первого главы ЛНР является "одним из самых знаковых событий 2020 года".

"Когда мы выступили с инициативой об увековечивании памяти первого главы, никто не ожидал, насколько сильно это событие откликнется в сердцах и душах жителей Луганской Народной Республики", - отметила общественница.

Вокалова добавила, что на торжественном открытии собралось "настолько много неравнодушных людей, которые со слезами на глазах возлагали цветы к бюсту Валерия Дмитриевича, что невольно у всех собравшихся ком поднимался к горлу, и перехватывало дыхание".

"Глава ЛНР Леонид Пасечник верно отметил, что жизнь Болотова – это пример для подражания всем поколениям. Ведь если мы знаем свое прошлое, у нас есть будущее", - подчеркнула зампред ОП.

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.

В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию украинским властям, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.

С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. 6 апреля 2017 года активисты общественных организаций открыли в Луганске мемориальную доску в память о первом главе ЛНР.

12 сентября — Луганск