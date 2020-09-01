Леди-улыбка и Кровавая медсестра прокатились на велосипеде по центру Луганска в честь Дня города. ФОТО



Праздничное мероприятие собрало не только жительниц Луганска, но и представительниц ряда других городов и районов. Участницы удивляли зрителей яркими костюмами и креативными образами, в частности, по площадке шоу прокатились «Кружочек», «Мария», «Леди-улыбка», Lady In Red, Lady In Rock, «Домохозяйка», «Учитель после уроков», «Девушка с красными крыльями», Gangster Girl, «Кровавая медсестра».

Все участницы шоу были отмечены призами администрации Луганска.

Культура - Сегодня, 15:14 91 Шоу «Леди на велосипеде», посвященное 225-й годовщине основания Луганска, прошло сквере имени Героев «Молодой гвардии». Об этом пишет ЛИЦ.Праздничное мероприятие собрало не только жительниц Луганска, но и представительниц ряда других городов и районов. Участницы удивляли зрителей яркими костюмами и креативными образами, в частности, по площадке шоу прокатились «Кружочек», «Мария», «Леди-улыбка», Lady In Red, Lady In Rock, «Домохозяйка», «Учитель после уроков», «Девушка с красными крыльями», Gangster Girl, «Кровавая медсестра».Все участницы шоу были отмечены призами администрации Луганска. Культура - Сегодня, 15:14 91

Метки: {keywords}