Креативное шоу «Зоодефеле «Четыре лапы» состоялось в День города Луганска. ФОТО
Владельцы собак представили своих питомцев на костюмированном зоодефиле «Четыре лапы», состоявшемся в городском сквере имени Героев «Молодой гвардии» в рамках празднования 225-й годовщины основания Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.
В традиционном праздничном шоу участвовали шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа, фокстерьеры, ши-тцу, метисы, джек-рассел-терьеры, русские той-терьеры, а также собаки крупных пород — кане-корсо и лабрадор. Четвероногие любимцы луганчан «дефилировали» в образах «Джокера и Харли Квинн», «Пчелы», «Балерины», «Кукурузки», «Принцессы роз», «Мистера Икс», «Супермена», «Эльфа» и других.
«Сегодня у моей собачки образ «Чирлидерша» с помпонами и хвостиками, в прошлом году она была «Художницей» — с ручками и палитрой. Собачка не боится участвовать в конкурсах, она любит людей, собак, общительная», — рассказала хозяйка 10-летней дворняжки Куклы Анастасия.
Луганчанка Анна отметила, что ее любимец — фокстерьер Дебош — участвует в зоодефиле впервые.
«У нас образ называется «Фея бабочек и ее свита», в свиту входит наш хорек, а «Фея» несет всем весну, лето, тепло, красоту и добро. Создание такого образа началось с покупки крыльев, а потом сложилась концепция», — пояснила девушка.
По окончанию костюмированного шоу креативные хозяева животных были отмечены призами администрации Луганска.
Культура - Сегодня, 15:01 130
В традиционном праздничном шоу участвовали шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа, фокстерьеры, ши-тцу, метисы, джек-рассел-терьеры, русские той-терьеры, а также собаки крупных пород — кане-корсо и лабрадор. Четвероногие любимцы луганчан «дефилировали» в образах «Джокера и Харли Квинн», «Пчелы», «Балерины», «Кукурузки», «Принцессы роз», «Мистера Икс», «Супермена», «Эльфа» и других.
«Сегодня у моей собачки образ «Чирлидерша» с помпонами и хвостиками, в прошлом году она была «Художницей» — с ручками и палитрой. Собачка не боится участвовать в конкурсах, она любит людей, собак, общительная», — рассказала хозяйка 10-летней дворняжки Куклы Анастасия.
Луганчанка Анна отметила, что ее любимец — фокстерьер Дебош — участвует в зоодефиле впервые.
«У нас образ называется «Фея бабочек и ее свита», в свиту входит наш хорек, а «Фея» несет всем весну, лето, тепло, красоту и добро. Создание такого образа началось с покупки крыльев, а потом сложилась концепция», — пояснила девушка.
По окончанию костюмированного шоу креативные хозяева животных были отмечены призами администрации Луганска.
Культура - Сегодня, 15:01 130
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