В Луганске за прошедшие сутки зарегистрировали новую смерть от коронавируса. Новых заболевших нет



«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 22 смерть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 14:40 161 Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Новых случаев заболевания зафиксированно не было. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 22 смерть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 14:40 161

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