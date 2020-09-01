Небоевые потери ОТГ "Север" за неделю составили 11 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 11 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"За прошедшую неделю небоевые потери противника в ОТГ "Север" составили 11 человек", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что наибольшее количество погибших и травмированных военнослужащих в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под командованием полковника Сергея Войченко, "попустительство которого привело к гибели двух и травмированию одного военнослужащего".

"Второе место занимает командир 25-й бригады ВСУ полковник Олег Зенченко, по вине которого четверо боевиков ВСУ получили травмы различной степени тяжести", - добавила пресс-служба Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 сентября — Луганск