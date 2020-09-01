В Минске ОМОН задержал участниц "Женского марша"

Фото: © РИА Новости / Алексей МайшевОМОН начал задержания на несанкционированном "женском марше" в центре Минска, передает РИА Новости.вЃЈНа акцию на площади Свободы собрались несколько сотен женщин. Милиция призывала их разойтись, однако они не подчинились. После этого начались задержания. На площадь прибыла колонна автозаков.вЃЈМилиция подтвердила, что проводит задержания, пообещав назвать точное число задержанных позже.вЃЈОдновременно в Минске проходит другая акция — сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Они движутся колонной по проспекту Независимости, выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе. Некоторые несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие — портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются.вЃЈМассовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.вЃЈСначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.