Праздничная программа "Любимому Луганску" состоялась в центре столицы в День города (ФОТО)

Торжественная программа "Любимому Луганску", посвященная 225-й годовщине основания города, состоялась в центре столицы. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Старт комплексу мероприятий дала делегация администрации Луганска во главе с градоначальником Манолисом Пилавовым.Так, в 09:30 концертно-развлекательная программа началась с фестиваля детского велоспорта на участке улицы Коцюбинского между администрацией Луганска и памятником Клименту Ворошилову. Сладкие подарки юным участникам 100-метрового велозабега вручили депутаты Народного Совета ЛНР Ольга Кобцева, Александр Ермоленко, Виталий Кишкинов и мэр города.Далее мероприятие продолжилось широкой программой в сквере имени Героев "Молодой гвардии" у памятника российским добровольцам, которую подготовили казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД), столичный Дворец культуры имени Ленина, Луганская республиканская федерация бокса имени Дидоренко, Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Ефимова и городские школы эстетического воспитания."Казаки и кадеты Луганской Народной Республики поздравляют родной город с Днем рождения. Сегодня работает целый ряд наших казачьих площадок. Здесь проходят казачьи богатырские игры, выступают музыкальные казачьи коллективы, проходят показательные выступления луганского казачьего кадетского корпуса, кадетского класса 60-й школы и республиканской федерации бокса имени Дидоренко; проходит выступление казачьего ансамбля "Любо"; со штангой работают студенты Луганского высшего училища физической культуры. В конце праздника мы всех угостим ароматным казачьим кулешом", - рассказал советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.Атаман ЛОДК ВВД Сергей Дорохин отметил, что жители Луганска "уже не представляют праздники без казачьего колорита".Атаман Славяносербского юрта ЛОДК ВВД Владимир Пронин уверен, что такие праздники очень нужны жителям Республики, потому что "развивают казачью культуру, способствуют укреплению традиций и делают народ дружнее"."После празднования 375-летия нашего города Зимогорье, в котором принимали участие столичные казаки, мы сегодня в составе делегации Славяносербского юрта прибыли на праздник, посвященный Дню города Луганска. Праздник очень шикарный, молодежь, которая приехала с нами в составе делегации, радуется, участвует в соревнованиях. Хочу поздравить жителей города с этой знаменательной датой, пожелать, прежде всего, здоровья и счастья. С праздником, дорогие братья!" - сказал гость со Славяносербщины.Вдоль улицы Коцюбинского, ставшей на целый день пешеходной территорией, расположились площадки домов культуры, центров творчества, библиотек, спортивных школ, луганских мастеров народного творчества и военно-патриотических клубов. На большой сцене на Театральной площади выступили вокальные и хореографические коллективы Дворца культуры творчества детей и молодежи "Радость". Рядом прошел межшкольный конкурс рисунка на асфальте, который дети посвятили родному Луганску.Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации Луганска Андрей Фролов рассказал, что на улице Коцюбинского организованы четыре спортивные площадки, где в показательных соревнованиях принимают участие представители 20 видов спорта."Спортивные площадки пользуются большим зрительским интересом, к нам походят много желающих заниматься спортом, подходят родители юных луганчан, интересуются, какие виды культивируются в Луганске и где можно на них записаться", - сказал он.Луганчанка Екатерина Константиновна, которая пришла на праздник со всей семьей, назвала его "интересным и насыщенным", где "каждый найдет для себя что-то интересное"."Замечательный, великолепный праздник. Такую программу могли организовать только в Луганске – незабываемая! Спасибо! Такие праздники нам нужны, все довольны – и взрослые, и дети, и пожилые – все с большим удовольствием его посетили", - подчеркнула пенсионерка Светлана Петровна.Татьяна Свиридова – коренная луганчанка, но уже много лет живет в Екатеринбурге."Приезжаю как можно чаще в родной город в гости к маме. Обожаю наш город, сняла на видео весть праздник и хочу показать в Екатеринбурге, как нужно проводить день города. Я уже 30 лет живу в Екатеринбурге, но этот город – самый лучший на земле!" - заявила она.Ранее в рамках празднования Дня города в столичном сквере имени Героев "Молодой гвардии" прошло шоу "Леди на велосипеде", владельцы собак представили своих питомцев на костюмированном зоодефиле "Четыре лапы", а представители администрации Луганска, депутаты Народного Совета ЛНР и общественники возложили цветы к памятникам выдающимся землякам.Напомним,на площади перед Луганским академическим русским драматическим театром имени Павла Луспекаева состоится праздничный концерт, розыгрыш подарков и фейерверк.12 сентября — Луганск