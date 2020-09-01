Более 20 юных красавиц приняли участие в конкурсе "Мини-мисс Луганск - 2020" (ФОТО)

Конкурс красоты "Мини-мисс Луганск - 2020" прошел в городском Дворце культуры имени Ленина. Об этом с места события передает корреспондент.Мероприятие было посвящено 225-й годовщине Луганска и проводилось при поддержке городской администрации. Основной задачей конкурса является культурное и эстетическое воспитание детей, раскрытие их лучших качеств, помощь в применении своих талантов на более высоком уровне.В рамках эстетического соревнования конкурсанткам предстояло пройти три испытания: выход в национальном костюме, спортивный выход с элементами хореографии и вечернее дефиле.Подготовку участниц оценивали организатор и режиссер-постановщик конкурса Юлия Байрамова, директор Дворца культуры имени Ленина Сергей Назаревич, Мисс Луганск - 2018 Екатерина Непочатова, Мисс Луганск - 2019 Влада Пилипчук, председатель Молодежного совета при администрации Луганска Всеволод Гайдамака и руководитель проекта "#MediaГвардия" Анастасия Иванюк."У нас 24 участницы в трех возрастных категориях: от 4 до 6 лет; от 7 до 9; и от 10 до 13, - рассказала Байрамова. - Отбор девочек мы провели еще весной, так как наш конкурс должен был пройти в марте. К сожалению, он не состоялся по определенным причинам, и мы перенесли его на сентябрь. В рамках подготовки мы репетировали, ставили дефиле, занимались актерским мастерством и приучали деток к сцене. Уровень всех конкурсанток очень хороший, мы старались дать им максимально хорошую подготовку, поэтому, я думаю, девочки покажут себя достойно".Конкурсантка Виталина Пшонкина отметила, что участие в "Мини-мисс Луганск - 2020" позволило ей проверить свои силы и продемонстрировать таланты."В целом для меня подготовка к конкурсу прошла довольно просто, были только небольшие сложности. Я очень хочу проявить себя в этом конкурсе, раньше я уже участвовала в подобных, которые проходили в нашем городе. Все девочки очень сильные, поэтому интересно посоревноваться", - сказала она.Победительницами конкурса стали Злата Богданова (категория "4-6 лет"), Милана Кравцова ("7-9 лет") и Кристина Куля ("10-13 лет").Напомним, в конкурсе красоты "Мини-мисс Луганск - 2019" приняли участие более 30 юных жительниц города.12 сентября — Луганск