Луганский театр кукол открыл 82-й сезон представлением на площади и спектаклем "Гусенок" (ФОТО)

Луганский академический театр кукол открыл 82-й сезон театрализованным представлением на площади перед театром и премьерой спектакля "Гусенок". Об этом передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня для нас очень волнительный и долгожданный день – день открытия нового сезона. Поверьте, мы все по вам очень скучали. Но мы готовили новый репертуар, занимались новыми постановками, выкладывали в социальных сетях ролики, где наши артисты старались продолжать общение с вами", - сказал директор театра, заслуженный работник культуры Украины Сергей Терновой.Он пожелал юным зрителям и их родителям "прекрасного настроения, мирного неба и крепкого здоровья".Зрителей с началом сезона поздравила заместитель председателя республиканского профсоюза работников культуры Дарья Набока и от профсоюзной организации подарила малышам сладкий сюрприз.Главный режиссер театра заслуженный артист Украины и ЛНР Валерий Середа, продолжая традиции, назвал перед началом спектакля имя почетного зрителя минувшего сезона, который был определен по количеству предоставленных администрации театра корешков билетов на спектакли. Им стала Виктория Коваленко. Кроме титула, она получила в подарок от артистов театра "Чемодан творчества".Спектакль "Гусенок" можно будет увидеть12 сентября — Луганск